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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Rennes'e karşı müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-0'dan 3-3'e getirdi ve rakibiyle puanları paylaştı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 07:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - BİTTİ DEMEDİK Kİ!

Eğri oturalım, doğruyu konuşalım. Rennes zaten Fenerbahçe'den daha iyi ve daha organize bir takım. Ama şunu net söyleyebilirim ki sarı-lacivertlilerin kadro derinliği çok daha iyi durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Altay'ı yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerin ıslıklamasına üzüldüm. İlk yarıdaki skoru sadece onun hataları üzerinden değerlendirmek haksızlık olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

O sadece hatalar zincirinin son halkasıydı. Bu sezona iyi başlamadığı muhakkak. Büyük takım kalecisinin en azından bir kaç topu çıkarması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Jesus'un savunmayı önde kurma sistemi zaman zaman bu sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle de Rennes gibi 3. bölgesi hareketli takımlar karşısında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Jesus ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ne kadar kurt bir hoca olduğunu bir kez daha hepimize gösterdi. Rennes takımı Fenerbahçe'den iyi olabilir ama hiç şüphesiz teknik direktörü iyi olan taraf sarı-lacivertlilerdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

İnanın Rennes karşında 3 farktan dönebilmek çok çok zor. Bunu başaran oyuncu grubunu alınlarından öpüyorum. Uzun zamandır izleyemediğimiz Zajc hazır bir şekilde sanki bu maçı bekliyormuş.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Jesus tek bir oyuncuyu dahi kaybetmeden, küstürmeden yoluna devam ediyor. Daha önemlisi skor 3-0 iken dahi kimsenin oyunu bırakmaması.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Bu davranış Fenerbahçe taraftarlarının çok özlediği bir şeydi. Eğilmeden, bükülmeden oynayabilmek. Sanırım yine bir, "Fenerbahçe bitti demeden bitmez" sezonu yaşayacağız. Hayırlısı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - KADIKÖY MUCİZESİ

Rennes takımının oynadığı oyuna, hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının skoruna, "Neden" diye sorma hakkı elinizden gidiyor. Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptıkları gibi, baskıyı yediklerinde de "mükemmel" çıktılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin en güçlü tarafı bir anda açığa düştü; hücum presi. Üç golün şoku, maça büyük hırsla gelenleri de takım gibi şaşkına çevirdi. Maça dönmekte, asılmakta belirgin güçlükler olmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Enteresandır; Fenerbahçe'nin geçmiş sabıkalarında "Kaleyi tutan ilk topun gol olması" sıkça var. Dün, kaleye sırasıyla gelen dört top da gol oldu, biri ofsayta takıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Bir yandan skor sıkıntısı, öte tarafta Rennes takımının maçı kurgulaması. Özellikle ikinci yarıda her şeyi deneyen, Valencia'nın golüyle maçı bırakmayacağını gösteren Fenerbahçe vardı ama her çözüm aksiyonu, karşısında bir problem buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

İlk Rennes golü öncesindeki net faulü hem hakem atladı, hem VAR "almaza" yattı. Hakemin sarı kart seçeneklerinde Fransızca yazmadı. Yani; bazıları işi şansa da bırakmamış...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

60'tan itibaren "bire bir" oyuna döndüler. Henrique'nin sakatlanmasıyla, Alioski girdi oyuna, dörtlüye döndüler. Kalabalık geliyor ama bir türlü alan yaratamıyorlardı. Kadıköy'ün "itirazı" yine bir duran topla Zajc'ın frikiğinde ayağa kalktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

"Acaba" diye sordurdular rakiplerine ve "O an" beklenmeye başlandı. Bir hata Crespo kaptı. Bir atak Emre Mor attı. 3-0'dan 3-3'e dönen bir "Kadıköy mucizesi" gerçekleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rennes maçını değerlendirdi!

Hakeme rağmen, Rennes takımının "kibirine" karşı yaptılar bunu. Saygı duyulacak bir takım ruhu, ayakta alkışlanacak Jesus organizasyonu ve inancını koruyan Fenerbahçe taraftarı ile "kahramanlarla" dolu bir maç yaşandı. Yine helal olsun...

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