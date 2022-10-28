Haberler Fenerbahçe "Bu takım alkışlanır"

"Bu takım alkışlanır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçında ilk yarıda yedikleri goller nedeniyle istedikleri sonucu elde edemediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
"Bu takım alkışlanır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçında ilk yarıda yedikleri goller nedeniyle istedikleri sonucu elde edemediklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kalemizde üst üste goller gördük. Üstelik bunların hepsi basit gollerdi. Ama maçı hiç bırakmadık. İlk yarıda attığımız gol moralimizi biraz olsun yerine getirdi. İkinci yarıya çok istekli, çok hırslı başladık. Bitime yaklaştıkça gollerin geleceği de belli oldu. İki gol daha bulduk ve skoru 3-0'dan 3-3'e getirdik. Müthiş bir geri dönüş yaptık, iyi iş başardık. Bu takım alkışlanır" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Rennes'in kimyasını bozdu! "Burada bir aptal varsa, o benim"
Dizi Türkiye’de çekilir 5 kıtada izlenir! 155 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinden dudak uçuklatan gelir
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Avrupa basını F.Bahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş yorum! "Sanki bu maçı bekliyormuş"
Avrupa basını F.Bahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Efsaneye veda
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Sanki bu maçı bekliyormuş" Flaş yorum! "Sanki bu maçı bekliyormuş" 07:36
İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! 01:42
İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! İspanyol futbolcu Pablo Mari'ye bıçaklı saldırı! 01:42
Neyi, nasıl! Neyi, nasıl! 00:55
Değişmeyen kural Değişmeyen kural 00:54
Yönetim maç öncesi ödeme yaptı Yönetim maç öncesi ödeme yaptı 00:54
Daha Eski
"Bu gruptan çıkacağız" "Bu gruptan çıkacağız" 00:52
‘Altın anahtar bizim olur’ ‘Altın anahtar bizim olur’ 00:52
Gol yeme serisi sürdü Gol yeme serisi sürdü 00:51
Trabzon asla yalnız yürümez Trabzon asla yalnız yürümez 00:50
Yenilmezlikte ‘egale’ geldi Yenilmezlikte ‘egale’ geldi 00:47
Dış saha kabusu devam ediyor Dış saha kabusu devam ediyor 00:47