Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçında ilk yarıda yedikleri goller nedeniyle istedikleri sonucu elde edemediklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kalemizde üst üste goller gördük. Üstelik bunların hepsi basit gollerdi. Ama maçı hiç bırakmadık. İlk yarıda attığımız gol moralimizi biraz olsun yerine getirdi. İkinci yarıya çok istekli, çok hırslı başladık. Bitime yaklaştıkça gollerin geleceği de belli oldu. İki gol daha bulduk ve skoru 3-0'dan 3-3'e getirdik. Müthiş bir geri dönüş yaptık, iyi iş başardık. Bu takım alkışlanır" diye konuştu.