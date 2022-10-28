‘Altın anahtar bizim olur’

Maç sonu konuşan Jesus, "Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir skoru koruyamadığı zaman suçlu hisseder. İki takım da son maçında birincilik için mücadele edecek. Umarım son maçta altın anahtarı alan biz oluruz. Daha fazla gol atıp gruptan birinci çıkarız" diye konuştu.



'ZİCO'YU TAKİP; MUTLULUK'

Jesus, Zico'lu Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rekorunu egale ettiği yönündeki bir soruya, "O'nun rekorunu kırmayı tabii ki isterim. Zico iyi bir arkadaşım. O'nun adımlarını takip etmek bir mutluluk" cevabını verdi. Sakatlıklara da değinen Jesus, "Elimde bir stoper daha olsaydı iyi olurdu. Transfer yapabilsem stoper isterdim" dedi.