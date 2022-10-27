ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladık.
İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI
1- İNGİLTERE: 99.427
Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladık.
İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI
1- İNGİLTERE: 99.427
8- İSKOÇYA: 36,400
9- BELÇİKA: 36,200
10- AVUSTURYA: 33,600
11- SIRBİSTAN: 31,375
12- TÜRKİYE: 28.900
13- NORVEÇ: 28.750
20- YUNANİSTAN: 25.225