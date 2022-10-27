Haberler Fenerbahçe ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların beşinci maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Rennes ile berabere kalarak liderliğini korudu. Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir, Fiorentina'ya konuk olduğu müsabakayı 2-1 kaybetti. Sivasspor ise sahasında Cluj'ü 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:20
ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladık.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI

1- İNGİLTERE: 99.427

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

2- İSPANYA: 86,284

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

3- ALMANYA: 75,231

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

4- İTALYA: 69,497

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

8- İSKOÇYA: 36,400

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

9- BELÇİKA: 36,200

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

10- AVUSTURYA: 33,600

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

11- SIRBİSTAN: 31,375

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

12- TÜRKİYE: 28.900

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

13- NORVEÇ: 28.750

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

14- ÇEKYA: 28,550

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

15- UKRAYNA: 28.500

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

16- İSVİÇRE: 28.425

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

17- DANİMARKA: 26.625

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

18- RUSYA: 26.215

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

19- HIRVATİSTAN: 25.400

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den muhteşem geri dönüş!
Jesus listeyi verdi! Ara transferde...
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı
Dolar ne kadar oldu (27 Ekim 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vitor Hugo: Soyunma odasında... Vitor Hugo: Soyunma odasında... 00:42
Son noktayı Ronaldo koydu! M. United kazandı Son noktayı Ronaldo koydu! M. United kazandı 00:41
Bakasetas: Biz onlardan daha iyiyiz Bakasetas: Biz onlardan daha iyiyiz 00:33
Abdullah Avcı: Oyunun karşılığı bu değildi Abdullah Avcı: Oyunun karşılığı bu değildi 00:28
Ferencvaros ile Monaco yenişemedi! Ferencvaros ile Monaco yenişemedi! 00:21
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 00:20
Daha Eski
Fırtına'nın umudu son maça kaldı! İşte güncel puan durumu Fırtına'nın umudu son maça kaldı! İşte güncel puan durumu 23:55
Trabzonspor tur şansını son maça bıraktı! Trabzonspor tur şansını son maça bıraktı! 23:54
Lider kim olacak? İşte tüm olasılıklar... Lider kim olacak? İşte tüm olasılıklar... 23:08
Avrupa basını F.Bahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü... Avrupa basını F.Bahçe'nin geri dönüşünü böyle gördü... 23:02
Rennes hocasından flaş sözler! "Bir aptal varsa..." Rennes hocasından flaş sözler! "Bir aptal varsa..." 22:48
Jesus Altay'a sahip çıktı! "Ona gösterilen tepki..." Jesus Altay'a sahip çıktı! "Ona gösterilen tepki..." 22:38