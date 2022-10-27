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Miha Zajc Rennes maçı sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Miha Zajc, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 22:10
Miha Zajc Rennes maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Kanarya'nın ikinci golünü atan Miha Zajc, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Zajc, "Bizim takımda her oyuncu önemli ve her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin. 1 puanda dolayı mutluyum, harika bir atmosfer vardı. Polonya'ya grup liderliği için kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE MIHA ZAJC'IN AÇIKLAMALARI

"Tabii ki zor bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım. İlk yarı performansımız çok iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik."

"Gol çok güzeldi ama daha önemli olan kaybetmemekti. Bizim takımda her oyuncu önemli ve her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin. 1 puanda dolayı mutluyum, harika bir atmosfer vardı. Polonya'ya grup liderliği için kazanmaya gideceğiz."

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