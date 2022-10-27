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Lider Fenerbahçe mi Rennes mi olacak? İşte tüm olasılıklar

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler evinde ağırladığı rakibi ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte b grubunda işler karıştı. Liderlik yarışı için tüm olasılıklar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 23:13
Lider Fenerbahçe mi Rennes mi olacak? İşte tüm olasılıklar

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Sarı laicivertliler 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

İki takımın arasındaki ilk maç da 2-2 berabere bittiği için, ikili averajları eşit oldu.

ÖNCE GENEL AVERAJ, SONRA ATILAN GOL
UEFA kurallarına göre; iki takımın da ikili averajları eşit olduğunda önce genel averaja bakılıyor.

11 puanda bulunan iki takımdan Fenerbahçe'nin 4, Rennes'in ise 3 averajı bulunuyor.

RENNES'İN RAKİBİ LARNACA, FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV
UEFA Avrupa Ligi'nde son haftada Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e deplasmanda konuk olacak. Rennes ise aynı haftada sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin 11 golü bulunurken, yediği gol sayısı ise 4 oldu. Rennes ise 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

TÜM OLASI SENARYOLAR
Son hafta maçlarında genel averaj üstünlüğünü alan taraf grubu lider bitirecek. Eğer genel averajlar da eşitlenirse, toplam gol sayısında öne geçen taraf liderliği sırtlayacak.

Eğer bütün bu rakamlarda da eşitlik sağlanırsa, deplasmanda daha çok gol atan takım liderlik olacak. Deplasmanlarda Rennes'in 6, Fenerbahçe'nin ise 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe son hafta maçını deplasmanda Kiev karşısında oynarken, Rennes deplasman maçlarını tamamladı.

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