Jesus'la basın toplantısına katılan İrfan Can Kahveci, kazanma alışkanlıklarını sürdürüp grubu lider bitirmek istediklerini söyledi. Jesus'a herkesin saygı duyduğunu belirten İrfan, "Gösterdiğimiz oyunla büyük hocalığını kanıtladı. Zaten aldığı kupalarla bunu başarmıştı. İnanılmaz iyi insan. Onun için her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Herkes saygı duyuyor. Benden faydalanmayı iyi biliyor. İlk maçta güzel bir gol atmıştım, 'İşte sen busun. Keyif alarak oyna' dedi. Hocamız geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım." dedi.



"DAHA FAZLA GOL ATACAĞIM"

Geçmişte az gol atmışım. Bu sezon daha fazla atmak istiyorum. Hocamız önceden orta saha oynadığımı biliyor. Pozisyon olarak hem içerde hem kenarda gibi oynuyorum. Bu performansımı artırıyor.