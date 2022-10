Jorge Jesus Rennes maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin bir kez daha güzel bir maç çıkardığını ifade ederek, "3-0'dan geriye skoru çevirebilmeniz için inanmanız gerekir, bugün de bunu yaptık. Kazanamadık ama beraberliği sağladık" dedi.



Jesus, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için her zaman bize destek oluyorlar. Ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar, çünkü ben ayrım yapmıyorum. Rennes maçın başında bizi şaşırttı. Majer'i oynattıkları pozisyon itibarıyla beklemedik bunu. 30 dakikada defansif dengede zorlandık. Bizimde müdahale etmemiz gerekiyordu. Maç içerisinde iletişimde bulunup Arao ile Crespo arasında pozisyon değiştirdim. Son 15 dakikada 3-1'e getirince maçı tekrardan çevirebileceğimize inandık. Bir gol atarsak bu maçta beraberlik, galibiyet geleceğine inanıyorduk. Zajc'ın frikik golünden sonra daha da inandık" diye konuştu.



"ZICO'NUN ADIMLARINI TAKİP ETMEK BİR MUTLULUK"



Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun Avrupa'daki rekorunu egale ettiği yönündeki bir soruya şöyle yanıt verdi: "O'nun rekorunu kırmayı tabii ki isterim. Bu kazanarak devam ettiğimizin göstermesi olur. Zico iyi bir arkadaşım. Flamengo'da çalışıyorken ben kendisi bir numaralı idoldü orada. Kendisiyle röportajlar yapıp bir araya geliyorduk. Bu rekorda O'nun adımlarını takip etmek bir mutluluk."



"MAJER OYUNDAN DÜŞTÜKTEN SONRA DAHA FAZLA BOŞLUK BULDUK"



Maçın ilk yarısında Rennes'in çok fazla boşluk bulduğunun kaydeden Jesus, "Çok etkililerdi. Majer oyundan düştükten sonra daha fazla boşluk bulduk, taktiksel pozisyon daha iyi seviyeye çıktı. Maçta değişti bizim açımızdan. Daha fazla topu tuttuğunuz zaman gol atmaya daha çok yaklaşıyorsunuz. Rennes, Avrupa'nın en üst seviye takımlarından biri. Fransa Ligi'ni ikinci veya üçüncü sırada bitirecektir. Fransa Ligi'nde Paris'ten sonra en çok gol atan takım. Biz maça iyi başlangıç yapamadık, daha sonra hatalarımız düzelttik. Defansif organizasyonumuz daha iyi seviye geldi. İkinci yarı farkı kapatan faktörler bunlardı. Rakibimiz ilk yarıda üst düzey bir şekilde önde bastı. Bizim diğer rakiplere yaptığımız gibi. İlk yarı bu şekilde geçti. Ama hiçbir rakım 90 dakika bu tempoyu, baskıyı yapamaz. Fenerbahçe'de öyle. Futbol bir oyun. Bizim açımızdan belirleyici olan faktör buydu. Şuan Fenerbahçe hem mental hem psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil" diye konuştu.



"UMARIM SON MAÇTA ALTIN ANAHTARI ALAN BİZ OLURUZ"



Rennesli futbolcu Bouriguaud'ın maç sonu yaptığı açıklama ve teknik direktör Genesio'nun verdiği cevabın sorulması üzerine Jesus, "Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir skoru koruyamadığı zaman suçlu hisseder. Antrenör ve oyuncular sorumluluğu üstüne alır. Fenerbahçe takımının hakkının verilmesi gerekiyor. Hakem son düdüğü çalmadan hiçbir maç bitmiyor. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, savaşan inanan takımlara karşı oynuyorsanız bu durum daha da zorlaştırıyor. İşin sırrı inanmak. Bugün kaybetmedik ama kazanamadık da. İki takımda grubun son maçında birincilik için mücadele edecek. Bu sezon takım Avrupa da güzel bir yola devam ediyor. Umarım son maçta altın anahtarı alan biz oluruz. Daha fazla gol atıp gruptan birinci çıkarız" diye konuştu.



"TAKIMA BİR OYUNCU DAHA KATILACAK OLSAYDI STOPER OLMASINI İSTERDİM"



Jorge Jesus, savunmadaki sakat oyuncular ile ilgili, "Biz 3 günde, 4 günde bir maç yapmanın bedelini ödüyoruz. Genelde bu tarz durumlarda takım içerisinde daha çok süre alan oyuncular sakatlıkta limitte olurlar. Tahmin ettiğim bir durumdu. Attila, Gustavo, Serdar Aziz neredeyse 90 dakika oynuyorlar. Bunu ön görüyorduk. İçinde bulunduğumuz durumun bedeli bu. Haftada bir oynasaydık böyle bir risk olmazdı. Saha içerisinde 3 stoperli oynuyoruz ama savunmada arkayı dörtlüyoruz. Elimde bir stoper daha olsaydı iyi olurdu. Luan'ın ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Gustavo minimum 2 maç olmayacak. Bu durumların üstesinden gelmeyi bilmemiz lazım. Takıma bir oyuncu daha katılacak, hangisi olsun istersiniz diye sorarsanız stoper olmasını isterdim" dedi.



"HERKES ÇOCUKLARINI EŞİT SEVER"



Jesus, herkesin çocuklarını eşit sevdiğini ifade ederek. "Futbolda da Fenerbahçe taraftarı içinde bu şekilde olması gerekiyor. Para size galibiyet getirmiyor ama en iyi oyuncuları almanıza yardımcı oluyor. Rennes'in ön bölgedeki 3 oyuncusunun toplamı 70 milyon Euro. Rennes takımı bir oyuncuya 20-30 milyon ödeyebiliyorlar. Biz herhangi bir takıma karşı oynamadık çok iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarın takıma hep inanması gerekiyor bugün de bunu yaptılar. Oyuncuları ve taraftarı tebrik ediyorum. Biz bugün taraftar inandığı için beraberliği yakalayabildik. Sadece kazandığı zaman takını alkışlayan taraftar benim için sıfırdır. Her maç eşit olması gerekiyor. Ben buraya bu yüzden geldim. Ben buraya gelirken Fenerbahçe taraftarının takımlarını ne kadar çok sevdiğini bildiğim için geldim" şeklinde konuştu.