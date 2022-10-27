Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus: Final değil birincilik maçı

Jorge Jesus: Final değil birincilik maçı

“En güçlü rakibimizle oynayacağız . En iyi kalitemizi ortaya koymalıyız. Bu maç 1.’yi belirleyecek. F.Bahçe Avrupa’da final oynarsa ben ona final derim.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Jorge Jesus: Final değil birincilik maçı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes karşısında kazanmak için en iyi oyunlarını sahaya koymaları gerektiğini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Geçen sene ligi 4. tamamladılar. Bu sene de aynı sıradalar. PSG'nin arkasından Fransa'da en çok gol atan takım. Bu turnuvalarda çok tecrübeliler. Zor maç olacak. En iyi kalitemizi ortaya koymalıyız. Kazanıp, lider çıkacak kalitemiz var" dedi.

GRUPTAN ÇIKTIK
Maçı bir final olarak görmediğini belirten Jesus, "Hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu da başardık. Bu sadece 1.'yi ve 2.'yi belirleyecek bir maç. Grubu birinci bitirmek istiyoruz. Daha az güçlü takımlarla eşleşmeniz garanti oluyor. İkinci olursanız Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşiyorsunuz. Ben gerçek final maçına final derim. Fenerbahçe, Avrupa'da final oynarsa ona final gözüyle bakarım" diye konuştu.

KING HAZIR MERT HAKAN VE PERES YOK
Jesus, sakatlardan King'in iyileştiğini söyledi: "Joshua King klinik olarak iyileşti. Ancak Mert Hakan ve Peres'in sakatlıkları King'e göre daha zor o yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olamayacaklar.

TARAFTAR BİZİM 12. OYUNCUMUZ
Jesus, "Taraftarlarımız bizim 12. oyuncumuz. Onlarla birlikle daha güçlüyüz. Oyuncularım kendilerini daha öz güvenli ve güçlü hissediyorlar. Bu özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

İRFAN CAN: ROTASYONA GİDECEK Mİ?
Basın toplantısında soru üzerine, "Ben de (oynayıp- oynamayacağımı) bilmiyorum. Artık biz de tahmin edemiyoruz" diyen İrfan Can Kahveci, mikrofonu eline alıp Jesus'a "Rotasyona gitmeyi düşünüyor mu?" diye kendisi sordu. Portekizli hoca gülerek, "Bu oyuncularımın bana karşı ne kadar açık olduklarının bir göstergesi. Planlı bir soru değildi. İdmanlarda az çok belli oluyor kimlerin oynayacağı ama İrfan da biliyor ki yine rotasyon olacak" dedi.

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