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Fenerbahçe'den faul tepkisi! Rennes'in golünden önce...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rennes'i konuk etti. Sarı-lacivertliler 5. dakikada Gouiri'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular, golden önceki pozisyonda İrfan Can Kahveci'ye yapılan harekete faul itirazında bulundu. Ancak maçın hakemi VAR'dan izleme gereği duymadı ve golü verdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 19:56 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 20:14
Fenerbahçe'den faul tepkisi! Rennes'in golünden önce...

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Novak Simovic düdük çaldı.

Sarı-lacivertliler erken yediği golle müsabakada 1-0 geriye düştü. Rennes'de Gouiri yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

Golden önce İrfan Can Kahveci'ye yapılan hareket nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular faul itirazlarında bulundu. Hakem Simovic oyunu devam ettirdi ve Rennes'in golü geçerli sayıldı.

İşte o anlar...





Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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