Fenerbahçe'den faul tepkisi! Rennes'in golünden önce...

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Novak Simovic düdük çaldı.



Sarı-lacivertliler erken yediği golle müsabakada 1-0 geriye düştü. Rennes'de Gouiri yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.



Golden önce İrfan Can Kahveci'ye yapılan hareket nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular faul itirazlarında bulundu. Hakem Simovic oyunu devam ettirdi ve Rennes'in golü geçerli sayıldı.



İşte o anlar...









Görüntüler Exxen'den alınmıştır