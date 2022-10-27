Fenerbahçe - Rennes | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rennes ile karşılaşıyor.
Kanarya, kazanması halinde gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak.
Fenerbahçe - Rennes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - RENNES MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer
FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.