Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Rennes | CANLI

Fenerbahçe - Rennes | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe evinde Rennes ile liderlik maçına çıkıyor. Kanarya, kazanması halinde gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe - Rennes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 20:40
Fenerbahçe - Rennes | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rennes ile karşılaşıyor.

Kanarya, kazanması halinde gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak.

Fenerbahçe - Rennes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - RENNES MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor
Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hadise, Sinan Akçıl, Hülya Avşar..."
Jesus listeyi verdi! Ara transferde...
F.Bahçe'den faul tepkisi! Rennes'in golünden önce...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe taraftarlarından Altay'a tepki!
Rennes'in ikinci golü iptal edildi! İşte o pozisyon
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı
Dolar ne kadar oldu (27 Ekim 2022)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes'in ikinci golü iptal edildi! İşte o pozisyon Rennes'in ikinci golü iptal edildi! İşte o pozisyon 20:01
F.Bahçe'den faul tepkisi! Rennes'in golünden önce... F.Bahçe'den faul tepkisi! Rennes'in golünden önce... 19:56
Derbide kazanan Nesibe Aydın Derbide kazanan Nesibe Aydın 19:38
Botaş Avrupa'ya kötü başladı Botaş Avrupa'ya kötü başladı 19:25
G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! G.Saray'da yeni transfer sakatlandı! 19:24
Sait Karafırtınalar: İçerideki maçlar daha zor geçiyor Sait Karafırtınalar: İçerideki maçlar daha zor geçiyor 18:50
Daha Eski
Tuna ve Toraman açıkladı! Yardımcı hoca... Tuna ve Toraman açıkladı! Yardımcı hoca... 18:33
Samsunspor'da tek hedef 3 puan! Samsunspor'da tek hedef 3 puan! 18:11
Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor 17:52
F.Bahçe'nin Rennes maçı 11'i belli oldu F.Bahçe'nin Rennes maçı 11'i belli oldu 17:46
Fenerbahçe - Rennes | CANLI Fenerbahçe - Rennes | CANLI 17:41
Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Süper Lig'in en değerli futbolcuları! 17:05