Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon ortaya koydukları performansla taraflı tarafsız herkese büyük keyif veriyor.
Fenerbahçeli futbolcular bu sezon ortaya koydukları performansla taraflı tarafsız herkese büyük keyif veriyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sezon başında beri oynadığı futbolla müthiş bir görüntü veren Sarı-Lacivertliler taraftarlarının da erken havaya girmesini sağladı.
RAKİPLERİNE MÜTHİŞ FARKLAR ATTI!
Takvim'in haberine göre, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hücum futbolundan müthiş esintiler sunuyor.
Süper Lig'de 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kanarya, attığı 29 golle rakiplerine müthiş farklar attı.
Maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile oynayan Sarı-Lacivertliler 103 golle şampiyon olduğu sezona da selam gönderiyor.
EN ÇOK GOL BEKLENTİSİ YARATAN TAKIM
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde de müthiş istatistikler yakaladı.
Grubunda ilk 4 maç sonunda 8 gol atan Kanarya maç başına 2 gol istatistiğiyle mücadele ediyor.
Comparisonator'un verilerine göre UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup maçlarında en çok gol beklentisi yaratan takımların başında Fenerbahçe geliyor.
DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Sarı Kanarya, şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 9.74 gol beklentisi oranı ile mücadele etti ve zirveye yerleşti.
İkinci sırada ise 8.71'lik oranla İngiliz ekibi Arsenal yer alıyor. Arsenal 7 gol bulabildi.
Bir başka İngiliz devi Manchester United ile oynadığı maçlarda 8.56'lık gol beklentisine ulaştı ve 6 gol attı.
İtalyan ekiplerinden Roma 8.34'lük gol beklentisi oranı ile kendisine 4. sırada yer buldu. Lazio ise 8.29'luk oranla 7 gole ulaştı.
ZİRVEDE VALENCİA VAR!
Bugün evinde Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncu Ekvadorlu yıldız Enner Valencia.
Tecrübeli golcü bu sezon 11 gole imza attı.
Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci attıkları 5'er golle skora katkı yaptılar.