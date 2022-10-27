Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Fenerbahçe'de son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile karşı karşıya gelecek. sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus ile beraber yaşanan yükseliş, istatistiklere de yansıdı. Fenerbahçe, o alan dünya devi Manchester United'ı geçti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:26
Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon ortaya koydukları performansla taraflı tarafsız herkese büyük keyif veriyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sezon başında beri oynadığı futbolla müthiş bir görüntü veren Sarı-Lacivertliler taraftarlarının da erken havaya girmesini sağladı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

RAKİPLERİNE MÜTHİŞ FARKLAR ATTI!
Takvim'in haberine göre, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hücum futbolundan müthiş esintiler sunuyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Süper Lig'de 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kanarya, attığı 29 golle rakiplerine müthiş farklar attı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile oynayan Sarı-Lacivertliler 103 golle şampiyon olduğu sezona da selam gönderiyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

EN ÇOK GOL BEKLENTİSİ YARATAN TAKIM
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde de müthiş istatistikler yakaladı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Grubunda ilk 4 maç sonunda 8 gol atan Kanarya maç başına 2 gol istatistiğiyle mücadele ediyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Comparisonator'un verilerine göre UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup maçlarında en çok gol beklentisi yaratan takımların başında Fenerbahçe geliyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Sarı Kanarya, şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 9.74 gol beklentisi oranı ile mücadele etti ve zirveye yerleşti.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

İkinci sırada ise 8.71'lik oranla İngiliz ekibi Arsenal yer alıyor. Arsenal 7 gol bulabildi.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Bir başka İngiliz devi Manchester United ile oynadığı maçlarda 8.56'lık gol beklentisine ulaştı ve 6 gol attı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

İtalyan ekiplerinden Roma 8.34'lük gol beklentisi oranı ile kendisine 4. sırada yer buldu. Lazio ise 8.29'luk oranla 7 gole ulaştı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

ZİRVEDE VALENCİA VAR!
Bugün evinde Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncu Ekvadorlu yıldız Enner Valencia.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Tecrübeli golcü bu sezon 11 gole imza attı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik

Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci attıkları 5'er golle skora katkı yaptılar.

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