Maratoncu gibi koşuyor

Süper Lig'de Miguel Crespo gerçeği yaşanıyor. Portekizli futbolcu her hafta en çok koşan isim olmayı başarıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu 1-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında da durmak bilmedi. Adeta bir maratoncu gibi koştu. 12.6 kilometre ile 11. haftanın en çok koşan oyuncusu oldu. Teknik direktör Jorge Jesus da Crespo'nun performansından ve takıma olan aidiyetinden dolayı çok memnun. Takımın vazgeçilmezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 26 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Süper Lig'de 7 maça çıktı. 2 gol kaydetti. 1 de asisti bulunuyor



MÜTHİŞ PRESLE AFFETMİYOR

Jorge Jesus'un agresif hücum pres taktiği şu ana kadar meyvelerini verdi. Sarı-lacivertliler, 7.6 ortalama ile rakip yarı sahada en fazla top çalan takım. Kanarya'da Miguel Crespo 1.9 ortalama ile takımın bu alandaki lideri. Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci de 1.6 ile ikinci sırayı paylaşıyorlar.