Fenerbahçe'de Jorge Jesus Rennes maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, grubun 5. maçında Rennes ile liderlik maçına çıkacak. Sarı lacivertlilerde maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR



Jorge Jesus



"Yarınki maç aslında tam olarak bir final değil. Kimin lider olacağını belli edecek bir maç. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu başardık. Ama lider olmak istiyoruz çünkü bunun çok avantajları var."

"Bu maça bir 'final maçı' gözüyle bakmıyoruz."

"Rennes maçında da rotasyon olacak."

İrfan Can Kahveci

"Grup liderliği için önemli bir maça çıkıyoruz. Lider olarak çıkmak istiyoruz. Büyük avantaj olacak. İnşallah gerçekleştiririz."

"Önceki sezonlarda az gol atmıştım. İnşallah bu sezon daha çok gol atarım. Jorge Jesus, büyük bir hoca olduğunu bize kanıtladı. Zaten bunu biliyorduk. Kariyerimde beni en çok etkileyen insanlardan biri oldu."

"Daha önce neleri doğru yaptıysak önümüzdeki Rennes maçında da onu yapmaya devam etmeliyiz. Hocamızın da dediği gibi; iyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk kazandırır."

"Kadıköy'de ben de böyle bir atmosferi ilk kez görüyorum. Bu tabii ki Jorge Jesus hocamız sayesinde. İnşallah bu sezonu güzel bir şekilde tamamlarız."

"Hocamız geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım. İnşallah bunu devam ettiririm."

"Yarın, gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Bu tarz maçlarda çok tecrübeleri var. En iyi halimizle kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Lider çıkacak kalitemiz var. Lider olmak çok önemli."