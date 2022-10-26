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Fenerbahçe Rennes maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5’inci maçında yarın Fransa'nın Rennes ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile İsmail Yüksek'in idmanda yer almadı. Joshua King ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 18:27
Fenerbahçe Rennes maçına hazır

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile İsmail Yüksek'in idmanda yer almadı. Joshua King ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Rennes maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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