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Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe günü Rennes ile kritik bir maça çıkacak. Kazanması halinde gruptan lider olarak çıkacak olan Fenerbahçe ayrıca büyük bir para ödülü de kazanacak. İşte Fenerbahçe Rennes maçı öncesi ortaya çıkan o detay...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:28
Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda olan Fenerbahçe 27 Ekim Perşembe akşamı Rennes ile grup liderliği için kritik bir maça çıkacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Gruptan lider çıkan takımlar 9 Mart tarihine kadar maç yapmayacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

İkinci sırada yer alacak 8 ekip ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 8 takımla 16 Şubat'ta düello maçları oynayacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Fenerbahçe, yolu uzatmamak ve 9 Mart'a kadar sadece Süper Lig'e konsantre olmak istiyor.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Bunun için sarı lacivertliler Rennes'i İstanbul'da yenmek zorunda.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Beraberlikte ise iş 3 Kasım'da Polonya'da oynanacak Dinamo Kiev maçına kalacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Rennes galibiyeti ile liderliği garantilemesi durumunda sıkışık takvimde rahat bir nefes alma şansı yakalayacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Fenerbahçe ayrıca 1.'lik ödülü olarak ekstra 20 milyon lira kazanacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Kanarya, 3 milyon 630 bin eurosu katılım, 2 milyon 100 bin eurosu performans, 2 milyon 904 bin eurosu katsayı, 2.5 milyon eurosu da tahmini market geliri olmak üzere toplam 11 milyon 134 bin euro almayı hak kazandı.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Grup liderliği ile 1.1 milyon euro daha gelecek ve bu rakam 12.2 milyon euroya çıkacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Fenerbahçe bu hafta Ülker Stadı'nda oynayacağı Rennes maçından sonra Dünya Kupası için liglere verilecek araya kadar sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Bu hafta ligde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

Sarı lacivertliler sonrasında 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

7 Kasım'da Sivas ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak!

12 Kasım'da Giresunspor'u evinde ağırlayarak puan farkını açmaya çalışacak olan Fenerbahçe, Dünya Kupası sonrası ise Trabzon'a gidecek.

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