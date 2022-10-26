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Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de erkek futbol ve basketbol takımları rakip tanımıyor. Sarı-lacivertlilerin futbol ve basketbol takımları hem ligde hem Avrupa'da zirvede bulunuyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

Fenerbahçe'nin futbol ve basketbol takımları Jorge Jesus ve Dimitris Itoudis ile birlikte adeta uçuşa geçti.

Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

Sarı-lacivertlilerin erkek futbol ve basketbol takımları sezona damga vuruyor.

Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

Takvim'in derlediği habere göre; Kanarya, her iki branşta da adeta rakip tanımıyor.

Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

Sarı-Lacivertliler, çarşamba Kadıköy'de Rennes'i mağlup etmesi durumunda grubunda liderliği garantileyecek ve son 16 turuna direkt olarak katılacak.

Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

POTANIN DA KRALI

Fenerbahçe Beko ise hem ligde hem de EuroLeague'de 4'te 4 yaparak bu sezonki 8 maçında da galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe rakip tanımıyor! Her kulvarda zirvede

Itoudis'in öğrencileri de mücadele ettiği iki kulvarda da zirvede yer alıyor.

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