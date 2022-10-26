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Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Kanarya maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulunurken, bu görüntüleri GSTV'de incelenmesi üzerine Galatasaray'a mail gönderdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:37
Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Kanarya maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulunurken, bu görüntüleri GSTV'de incelenmesi üzerine Galatasaray'a mail gönderdi.

Fenerbahçe Kulübü, Başkanvekili Erden Timur'un "Haksızlığa uğrayan diğer takımların da pozisyonları yayınlanacak" sözleri üzerine Başakşehir maçında tartışılan penaltı pozisyonunun incelenmesi ve GS TV'de yayınlanması için Galatasaray'a yazılı olarak linkiyle birlikte mail gönderdi.

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