Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, hem Süper Lig hemde Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam ederken, bir yandan da kiralık futbolcuların bonservislerini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu oyunculardan biri olan Ezgjan Alioski'de flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Alioski'nin bonservisini almak için kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:52
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler maçtan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Fenerbahçe'de yüksek tempo ile çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde geniş rotasyonlu bir kadro kurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Kanarya, yoğun maç takviminden başarılı sonuçlar çıkarmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Sarı-lacivertlilerde futbolcuların bu karşılaşmalarda gösterdikleri performansta dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Jesus, her oyuncusundan yüksek tempoda verim almaya çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Fenerbahçe'de maç yoğunluğu devam ederken kiralık olarak forma giyen futbolcularla da görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Kanarya'da sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Ezgjan Alioski'de flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Suudi Arabistan basını El Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Alioski'nin bonservisini almak için Al-Ahly'le görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 12 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Makedon oyuncu çıktığı maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Yıldız futbolcunun 7.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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