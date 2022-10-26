FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski gelişmesi! Harekete geçildi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine devam ediyor.
Sarı-lacivertliler iki kulvarda da lider konumda yer alıyor.
Kanarya, Avrupa Ligi'nde grubundaki liderliğini garantilemek için Rennes ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler maçtan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'de yüksek tempo ile çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde geniş rotasyonlu bir kadro kurmuştu.
Kanarya, yoğun maç takviminden başarılı sonuçlar çıkarmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerde futbolcuların bu karşılaşmalarda gösterdikleri performansta dikkat çekiyor.
Jesus, her oyuncusundan yüksek tempoda verim almaya çalışıyor.
Fenerbahçe'de maç yoğunluğu devam ederken kiralık olarak forma giyen futbolcularla da görüşmeler devam ediyor.
Kanarya'da sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Ezgjan Alioski'de flaş bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan basını El Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Alioski'nin bonservisini almak için Al-Ahly'le görüşmelere başladı.
30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 12 maçta görev aldı.
Makedon oyuncu çıktığı maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun 7.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.