Haberler Fenerbahçe Farkı açıyor

Farkı açıyor

Fenerbahçe son 3 haftayı kayıpsız geçerken, aynı dönemde ezeli rakipleri takıldı. Galatasaray 2 puan alabildi. Beşiktaş hanesine 4 puan yazdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Farkı açıyor

Kanarya şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'tan giderek uzaklaşıyor. Sarılacivertliler ligde 1 maç eksiği olmasına rağmen lider durumda. Aynı maç sayısında olduğu Cimbom'a şimdiden 5 puan fark attı. Beşiktaş ile puan farkı 4 ancak Kartal'ın 1 maçı fazla. Fenerbahçe bu eksik maçını kazanırsa farkı 7'ye yükseltecek. Sarı-lacivertliler bu farkın önemli bölümünü son 3 haftada açtı. Jorge Jesus ve öğrencileri 3 maçta 9 puan topladı. Aynı dönemde Galatasaray 2, Beşiktaş 4 puan alabildi. Fenerbahçe bu ivmesini sürdürerek sezon sonunda rahat bir şampiyonluk kazanmayı hedefliyor.

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