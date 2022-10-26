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Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçındaki yıldız ismi Rossi açıklamalarda bulundu. Rossi, "Başakşehir'e attığım gol bana büyük moral oldu." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i devirdiği mücadelede tek golü kaydeden Diego Rossi çok mutlu. Uruguaylı yıldız "Sezon başında bonservisim alındı ve burada kaldım. Bunun için çok mutlu oldum. Fenerbahçe'yi ve bu şehri seviyorum. Burada başarılar elde etmek istiyorum. Jorge Jesus ile birlikte bunu başaracağımızı herkese gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Rossi, Başakşehir maçıyla ilgili de şöyle konuştu: "Topu önüme çok düzgün şekilde aldım. Böyle vuruşlar denemeyi seviyorum. Güzel yere gitti. Bu golle 3 puanı aldığımız için de mutluyum. Bana moral oldu. Umarım gollerime devam ederim ve Fenerbahçe de kazanır." dedi.

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