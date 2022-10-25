Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan ince düşünce! Kravat...

Jorge Jesus'tan ince düşünce! Kravat...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan kravat sorusuna cevap geldi. Jesus, "Lacivert takım elbiseyi Fenerbahçe’nin renklerinden dolayı tercih ediyorum. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:38
Jorge Jesus'tan ince düşünce! Kravat...

Başakşehir maçında saha kenarında kravatsız dururken karşılaşmanın ardından basın toplantısına kravatla çıkan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus bu konu kendisine sorulduğunda verdiği yanıtla dikkat çekti.

Portekizli teknik adam hem bu durum hem de moda konusunda danışmanlık alıp almadığı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Hem siz basın mensuplarına, hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum. Moda danışmanım yok. Lacivert takım elbiseyi Fenerbahçe'nin renklerinden dolayı tercih ediyorum. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum."

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