Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 11. hafta sonunda zirveye çıktı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 11. hafta sonunda zirveye çıktı.
Kadıköy'de Başakşehir ile karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Adana Demirspor'un Konyaspor ile berabere kalmasıyla Kanarya, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.
ŞİMDİ HEDEF AVRUPA!
Gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Fenerbahçe, Rennes ile oldukça kritik bir maça çıkacak.
Larnaca galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de hedef, grubu lider tamamlamak.
Bunun için perşembe akşamı Rennes ile karşılaşacak olan Kanarya, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.
Gruptan lider çıkılması halinde son 32 turu geçilip doğrudan son 16 turuna yükselinecek.
11'DE DEĞİŞİKLİK!
Sezon başından beri verdiği ilk 11 kararlarıyla adından söz ettiren Jorge Jesus, Rennes karşısında da rotasyona gidecek.
Sarı lacivertlilerde Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi maça kulübede başlayacak.
Jesus'un sahaya sürmeyi planladığı 11 ise şöyle;
ALTAY - SERDAR - HENRIQUE - SZALAI - FERDİ - OSAYI - ARAO - CRESPO - EMRE MOR - ROSSI - VALENCIA.