Haberler Fenerbahçe Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Süper Lig'de Başakşehir galibiyeti ile zirveye çıkan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertliler liderlik mücadelesi verdiği Rennes ile Kadıköy'de karşılaşacak. Maç öncesi Jorge Jesus'un 11'i merakla beklenirken detaylar da ortaya çıktı. İşte son durum ve muhtemel 11...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:08
Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 11. hafta sonunda zirveye çıktı.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Kadıköy'de Başakşehir ile karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Adana Demirspor'un Konyaspor ile berabere kalmasıyla Kanarya, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

ŞİMDİ HEDEF AVRUPA!

Gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Fenerbahçe, Rennes ile oldukça kritik bir maça çıkacak.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Larnaca galibiyeti ile gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de hedef, grubu lider tamamlamak.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Bunun için perşembe akşamı Rennes ile karşılaşacak olan Kanarya, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Gruptan lider çıkılması halinde son 32 turu geçilip doğrudan son 16 turuna yükselinecek.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

11'DE DEĞİŞİKLİK!

Sezon başından beri verdiği ilk 11 kararlarıyla adından söz ettiren Jorge Jesus, Rennes karşısında da rotasyona gidecek.

Jesus'tan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Sarı lacivertlilerde Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi maça kulübede başlayacak.

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