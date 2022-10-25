Haberler Fenerbahçe Golleri Rennes'e sakladılar

Golleri Rennes'e sakladılar

Sarı-lacivertli ekipte forvetler 4 maç aradan sonra gol atamadı... Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joao Pedro telafi için Rennes karşılaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Golleri Rennes'e sakladılar

Fenerbahçe'de golcüler bu sezon görevlerini fazlasıyla yapıyor. Bu sezon toplamda 18 kez fileleri havalandıran Valencia (11 gol), Batshuayi (5 gol) ve Joao Pedro (2 gol) üçlüsünden en az birisi son dört maçta gol atarken, bu seri Başakşehir karşısında bozuldu. Üç oyuncu, yeniden gollerine başlamak için Rennes'i bekliyor... Karagümrük (5-4) maçında Valencia (3), Batshuayi; Ankaragücü (3-0) deplasmanında Batshuayi; AEK Larnaca (2-0 ve 2-1) maçlarında ise Batshuayi (2) ve Pedro toplamda 8 gole imza atmıştı.

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