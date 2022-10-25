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Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ligde ve Avrupa’da doludizgin ilerlerken yıldız oyuncularının talipleri de artıyor. Avrupa’nın önemli kulüpleri Ferdi, Rossi , Arda, Crespo, Szalai ve Zajc için ocak ayına kadar resmi tekliflerini sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Fenerbahçe'de performansları zirve yapan oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Teknik direktör Jorge Jesus ile takımdaki oyuncuların performansı uçuşa geçti.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Yıldız futbolcular performanslarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Sergilenen bu grafik Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Birçok kulübün ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Takvim'in haberine göre; Son olarak Inter'in Miguel Crespo'ya talip olduğu İtalyan basınında yazılıp çizilirken, toplamda 6 futbolcu için ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Attila Szalai, Miha Zajc ve Crespo için ocak ayına kadar Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin iletilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri çoğunluğu oluştururken Arda Güler'e başta Borussia Dortmund olmak üzere Alman kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Sarı-Lacivertli yönetim gelmesi muhtemel cazip teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için satışına izin verilmesi yüksek bir ihtimal.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Ancak diğer oyucular için Fenerbahçe'nin kapıyı yüksek rakamlardan açması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

JESUS'UN KARARI ÖNEMLİ
Szalai için 18 milyon Euro, Crespo için ise 15 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Fakat her durumda Fener yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un da fikirlerini alarak bir karara varacak.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

SAVUNMA GÜVEN VERİYOR
Ligde 10 maçta 29 gol atan Fenerbahçe, savunmasıyla da güven veriyor.

Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Sarı-lacivertliler evinde 4 gol yediği Karagümrük maçına karşın, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

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