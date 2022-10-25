Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarında! İşte o 6 isim

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Fenerbahçe'de performansları zirve yapan oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Fenerbahçe'de performansları zirve yapan oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus ile takımdaki oyuncuların performansı uçuşa geçti.
Yıldız futbolcular performanslarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.