Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe zirve mücadelesinde Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler Uruguaylı'nın attığı golle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. 24 yaşındaki golcü oyuncu Bein Sports'a konuştu. İşte Rossi'nin sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 19:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 19:53
Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe 11. haftada Başakşehir'i Uruguaylı golcüsü Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR HAVA VAR"

"Son maçta takımımın 3 puan almasına yardım edebildiğim için çok mutluyum. 3 puan almak bizim için çok önemliydi."

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"Zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Takımda çok iyi bir hava var.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

O maçta hocamızın bizden istediklerini çok iyi bir şekilde anladık. Bu şekilde gelişerek devam etmek istiyoruz. "dedi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"SON ATTIĞIM GOL ÇOK GÜZELDİ"

Başakşehir'e attığı golü değerlendiren Rossi, "Her gol farklıdır. Ama hiçbir şüphe yok ki, son attığım gol çok güzeldi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Kariyerimde hangi sıraya koyarım bilmiyorum ama çok güzel olmasının yanı sıra galibiyeti getiren gol olması dolayısıyla çok önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"TAKIMIMIZ HOCAMIZIN FİKİRLERİNİ ÇOK İYİ ANLADI"

Jesus ve takımın uyumundan bahseden Rossi, "İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız, hocamızın istediği fikirleri çok iyi anladı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Bunları da sahaya yansıtabilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"HOCAMIZA ÇOK SAYGI DUYUYORUZ"

Jesus hakkında konuşan Rossi, "Her zaman çalıştığınız hocalara teknik direktöre saygı duymalısınız. Her teknik direktörden öğreneceğiniz bir şey vardır.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Biz de hocamıza çok saygı duyuyoruz, ondan çok fazla şey öğreniyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"EN ÖNEMLİ ŞEY ŞAMPİYON OLMAK"

Şampiyonluğun önemine vurgu yapan Rossi, "Bir sayı koymuyorum. Ben her yıl, bir önceki sezonun üzerine koymaya çalışıyorum. Benim için amaç sezon sonunda şampiyon olmak. En önemlisi bu." dedi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"FENERBAHÇE'YE GELİRKEN ÇOK DÜŞÜNMEDİM"

Sarı lacivertlileri tercih sebebine değinen Uruguaylı oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelirken çok düşünmedim çünkü büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Burada oynamak çok güzel." dedi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe hakkında tek bir kelime sorusuna Uruguaylı yıldız "Büyüklük" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

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