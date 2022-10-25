Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"EN ÖNEMLİ ŞEY ŞAMPİYON OLMAK"

Şampiyonluğun önemine vurgu yapan Rossi, "Bir sayı koymuyorum. Ben her yıl, bir önceki sezonun üzerine koymaya çalışıyorum. Benim için amaç sezon sonunda şampiyon olmak. En önemlisi bu." dedi.