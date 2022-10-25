Fenerbahçe'den Nemanja Bjelica açıklaması!

Fenerbahçe Beko, sezon başında transfer edilen ve sakatlığından dolayı henüz süre alamayan Nemanja Bjelica ile ilgili son durum bilgisi paylaştı.

İşte Nemanja Bjelica'nın parkelerden uzak kalacağı süre ve o açıklama;

"Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır.



Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir."