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Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları! İdmanda 3 eksik

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 5. haftasında Rennes ile liderlik için son derece kritik bir müsabakaya çıkacak. Direkt olarak son 16 turuna kalmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde 3 puan hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kanarya'nın antrenmanına tedavileri devam eden İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 18:30
Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları! İdmanda 3 eksik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü Fransa ekibi Rennes'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, tedavi edildi.

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