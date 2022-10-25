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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi ligde ve Avrupa'da zirveye taşıyan Jorge Jesus'a yaklaşan yok. Portekizli hoca, 20 maçta 2.20 puan ortalaması ile Süper Lig’deki meslektaşlarına fark attı... Flamengo (2.43) ve Al Hilal’de (2.45) daha iyisini de yapmıştı. Hedef Fenerbahçe’de de oralara ulaşmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Fenerbahçe'ye oynattığı ofansif futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın başında 20 maçta 2.20 puan ortalamasına ulaştı...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde takımını liderlik koltuğuna taşıyan Portekizli hoca, Türkiye'de yarıştığı meslektaşlarına bu konuda da fark attı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Jesus'a en yakın tenik adam Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Belözoğlu, 51 maçta 2.02 puan ortalamasına sahip.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başında 98 karşılaşmada ortalaması 1.99 puan.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ
Valerien İsmael, Beşiktaş'ta 17 maçta 1.82 ortalama yakalarken, Galatasaray'da sezon başında göreve gelen Okan Buruk ise 11 maçta 1.91 puanda...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Jesus'un çıtası ise daha yüksekte. Portekiz dışında çalıştırdığı iki takımdan Flamengo'da (2.43) ve Al Hilal'de (2.45) ortalamalara ulaşan Portekizli, F.Bahçe'de de bu rakamlara yaklaşması halinde özlenen şampiyonluğun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Jesus, Flamengo'da Libertadores ve şampiyonluk dahil 4 kupa kaldırırken, Al Hilal'den ise başkan değişikliği üzerine 7 ayda ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

BENFICA'DA ORTALAMASI 2.27
Jesus, Portekiz'de çalıştırdığı takımlarda en iyi puan ortalamasını 2009-2015 arası görev yaptığı Benfica'da elde etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

321 karşılaşmada 2.27 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

GÖZ ALICI İSTATİSTİKLER
Kanarya, hücumda neredeyse tüm grafiklerde ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

29 golle en golcü takım olan Fenerbahçe, en fazla gol beklentisi oluşturan (19.5 xG), en çok net gol pozisyonuna giren (45) takım konumunda.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Kadıköy'de oynadığı son 8 maçı kazanan sarı- lacivertliler, ligdeki son 6 maçın 5'inde kalesini kapattı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

HEDEF LİDER KALIP ARAYI AÇMAK
Başakşehir galibiyeti, Adana Demirspor'un da Konya'ya takılmasıyla ligde liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, G.Saray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybı yaşamasıyla hafta çifte karla kapatıldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Yeni hedef koltuğu koruyup, arayı açmak. Jesus, Dünya Kupası arasına dek oynanacak İstanbul, Sivas, Giresun maçlarını da kazanıp şampiyonluk için avantaj sağlamayı planlıyor.

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