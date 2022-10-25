Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Fenerbahçe'ye oynattığı ofansif futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın başında 20 maçta 2.20 puan ortalamasına ulaştı...
Fenerbahçe'ye oynattığı ofansif futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın başında 20 maçta 2.20 puan ortalamasına ulaştı...
Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde takımını liderlik koltuğuna taşıyan Portekizli hoca, Türkiye'de yarıştığı meslektaşlarına bu konuda da fark attı.
Jesus'a en yakın tenik adam Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu...