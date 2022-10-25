Fenerbahçe'de Jorge Jesus kendisiyle yarışıyor! Herkese fark attı

Jesus'un çıtası ise daha yüksekte. Portekiz dışında çalıştırdığı iki takımdan Flamengo'da (2.43) ve Al Hilal'de (2.45) ortalamalara ulaşan Portekizli, F.Bahçe'de de bu rakamlara yaklaşması halinde özlenen şampiyonluğun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



