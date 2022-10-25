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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Rennes mesaisi devam ediyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüldü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 14:14
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Rennes mesaisi devam ediyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edeceği Rennes maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren sarı-lacivertliler ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 26 Ekim Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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