"Arda 100 milyon euro"

Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisi menajer Erkut Söğüt, Arda Güler ile ilgili Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Söğüt, Jorge Jesus'un ligde sadece 31 dakika şans verdiği genç yıldız için, "Arda Güler'i takip ediyorum. Neden oynatılmıyor diye soruyorum. Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi... Bunu Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbol otoritesi kabul etmiş durumda" ifadelerini kullandı. "Arda, bugün Portekiz'de olsaydı Benfica'da, Sporting'de, Almanya'da Dortmund'ta yüzde yüz 11'de oynardı. Nuri Şahin 16 yaşında Dortmund'da oynadı" diyen Söğüt, "Arda sahaya çıktığında her şeyi yapıyor. Ne eksiği var. Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Fenerbahçe'de neden oynatılmıyor bilmiyorum. Arda benim için Fenerbahçe değil, bir milli mesele, o yüzden fikrimi paylaşıyorum" şeklinde konuştu.



Ligde bu sezon sadece 4 maçta sonradan oyuna giren Arda Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi eleme ve grup maçlarında şans bulduğu 6 maçta ise skor katkısı yapamadı.





