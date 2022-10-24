Fenerbahçe'de Rennes mesaisi başladı! 3 isim idmanda yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci haftasında 27 Ekim Perşembe günü evinde konuk edeceği Rennes maçının hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Joshua ilk bölümde takımla çalışırken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. İsmail Yüksek'in ise MR'ının çekildiği ve ciddi bir durum olmadığı belirtilirken; oyuncunun birkaç gün dinleneceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.