Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rennes mesaisi başladı! 3 isim idmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Rennes mesaisi başladı! 3 isim idmanda yer almadı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başlarken; tedavileri devam eden Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile MR'ı çekilen İsmail Yüksek antrenmanda yer almadı. İşte son durum... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 18:52
Fenerbahçe'de Rennes mesaisi başladı! 3 isim idmanda yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci haftasında 27 Ekim Perşembe günü evinde konuk edeceği Rennes maçının hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Joshua ilk bölümde takımla çalışırken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. İsmail Yüksek'in ise MR'ının çekildiği ve ciddi bir durum olmadığı belirtilirken; oyuncunun birkaç gün dinleneceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in değişimi muhteşem oldu! Cüretkar pozlarıyla mest etti "Utanır insan böyle güzel olmaya"
Komşuda alarm! Bulgaristan'da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek
Atletico Madrid'le anlaştı mı? Menajeri açıkladı
F.Bahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."
2 isimde flaş gelişme! Sıraya girdiler...
Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirci'den tarihi başarı! 1 altın ile 2 gümüş madalya Demirci'den tarihi başarı! 1 altın ile 2 gümüş madalya 16:59
ABDli Dünya Şampiyonu boksör Müslüman oldu! ABDli Dünya Şampiyonu boksör Müslüman oldu! 16:51
Sivasspor'un Cluj maçı programı belli oldu Sivasspor'un Cluj maçı programı belli oldu 16:44
Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı! Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı! 16:16
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:07
Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..." Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..." 16:02
Daha Eski
Göztepe’de Denizlispor'a hazırlanıyor Göztepe’de Denizlispor'a hazırlanıyor 15:58
F.Bahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta... F.Bahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta... 15:35
Özbek'ten toplantı çağrısı! Özbek'ten toplantı çağrısı! 15:08
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Serdar Saatçı'dan tatsız başlangıç Serdar Saatçı'dan tatsız başlangıç 14:48
Volz iş başı yaptı! Volz iş başı yaptı! 14:44