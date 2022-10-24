FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes'i Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.
Sarı-lacivertlilerin liderlik için mücadele vereceği maçta teknik direktör Jorge Jesus'un planı netlik kazanıyor.
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski yeniden ilk 11'e dönüyor.
Süper Lig'de son dönemde hamle oyuncusuna dönüşen deneyimli isim, UEFA Avrupa Ligi'nde Jesus'un vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Ezgjan Alioski, Rennes maçında formasına kavuşacak.
EZGJAN ALIOSKI YENİDEN 11'E
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile liderlik maçına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde kadro oluşturulmaya başlandı.
Akşam'ın haberine göre, Jorge Jesus'un Lincoln'ün yerine Ezgjan Alioski'ye görev vereceği öğrenildi.
İsmail Yüksek, Başakşehir maçında sakatlanmıştı.
Yüksek'in yerine ise Arao görev alacak.
EZGJAN ALIOSKI'DE AYNI STRATEJİ
Portekizli teknik adam, Süper Lig'de hamle oyuncusu olarak kullanıp Avrupa'da şans verdiği Ezgjan Alioski'de aynı stratejiyi uygulamayı sürdürecek.
Alioski'nin yanı sıra Başakşehir maçında galibiyeti getiren Diego Rossi'nin de durumu belli oldu.
Rossi'nin kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
GERİ 3'LÜ BOZULMAYACAK
Jorge Jesus, Rennes maçında Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai 3'lüsünü bozmayacak.
Tecrübeli teknik direktör, sağ tarafta Bright Osayi-Samuel'e şans verecek.