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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un planı netleşiyor. Tecrübeli teknik adam Ezgjan Alioski ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:31
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

Yüksek'in yerine ise Arao görev alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

EZGJAN ALIOSKI'DE AYNI STRATEJİ

Portekizli teknik adam, Süper Lig'de hamle oyuncusu olarak kullanıp Avrupa'da şans verdiği Ezgjan Alioski'de aynı stratejiyi uygulamayı sürdürecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

Alioski'nin yanı sıra Başakşehir maçında galibiyeti getiren Diego Rossi'nin de durumu belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

Rossi'nin kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

GERİ 3'LÜ BOZULMAYACAK

Jorge Jesus, Rennes maçında Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai 3'lüsünü bozmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Ezgjan Alioski kararı! Geri dönüyor...

Tecrübeli teknik direktör, sağ tarafta Bright Osayi-Samuel'e şans verecek.

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