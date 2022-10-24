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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Son dakika haberleri... Menajer Erkut Söğüt Arda Güler ve Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Söğüt, "Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon Euro satar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:04
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Menajer Erkut Söğüt önemli açıklamalar yaptı. Söğüt, Arda Güler ve Mesut Özil hakkında Radyo Spor'a konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Söğüt, "Mesut Özil'den çok benim Mesut'un MLS'de oynaması şeklinde bir hayalim vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Ama o Türkiye'yi tercih etti. Tabii ki saygı duyuyorum. Bizim görevimiz doğru alternatifler yaratmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu... MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili olarak ise Söğüt, "Mesut başarılı bir ameliyat geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Tam olarak iyileştiğinde sahalara dönecek. Futbolu bırakması söz konusu değil. Zaten böyle bir kararı olsa, bunu kendisi açıklar. Kimseye bırakmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

"ARDA GÜLER'İN DEĞERİ 100 MİLYON EURO"

Arda Güler sahaya çıktığında her şeyi yapıyor. Ne eksiği var. Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Avrupa'da görüştüğüm herkesten aynısını duydum. Arda, belki Bayern Münih hariç, Bundesliga'daki her kulüpte 11'de oynar.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."

Değeri 100 milyon Euro olur. Fenerbahçe'de neden oynatılmıyor bilmiyorum. Arda Güler benim için bir Fenerbahçe meselesi değil, bir milli mesele, o yüzden fikrimi paylaşıyorum'' ifadelerini kullandı.

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