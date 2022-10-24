Haberler Fenerbahçe Araya kadar topukla

Araya kadar topukla

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasına kadar ligde arayı açma hesapları yapılıyor... Sarı-lacivertliler, kalan 3 haftada sırasıyla İstanbulspor'a konuk olacak. Sivas ve Giresun ile 8 maçtır kazandığı Kadıköy'de karşılaşacak. Hedef 3 maçı kayıpsız geçip 32 puana ulaşmak... Şampiyonluk yarışındaki rakiplerden Trabzonspor bu süreçte 12. haftayı, Adana Demirspor ise 13. haftayı 'bay' geçecek. Ayrıca 13. haftada G.Saray- Beşiktaş derbisi var. 14. haftada ise Başakşehir ile G.Saray kapışacak... Fenerbahçe bu fırsatları iyi değerlendirip, zirvede farkı açmayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Araya kadar topukla

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasına kadar ligde arayı açma hesapları yapılıyor... Sarı-lacivertliler, kalan 3 haftada sırasıyla İstanbulspor'a konuk olacak. Sivas ve Giresun ile 8 maçtır kazandığı Kadıköy'de karşılaşacak. Hedef 3 maçı kayıpsız geçip 32 puana ulaşmak... Şampiyonluk yarışındaki rakiplerden Trabzonspor bu süreçte 12. haftayı, Adana Demirspor ise 13. haftayı 'bay' geçecek. Ayrıca 13. haftada G.Saray- Beşiktaş derbisi var. 14. haftada ise Başakşehir ile G.Saray kapışacak... Fenerbahçe bu fırsatları iyi değerlendirip, zirvede farkı açmayı planlıyor.

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