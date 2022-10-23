Haberler Fenerbahçe Penaltının linkini göndereceğiz!

Penaltının linkini göndereceğiz!

Fenerbahçe başkan vekili Erol Bilecik, maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Verilmeyen penaltı pozisyonuyla ilgili, "Hafta başında adalet peşinde koşan ve ahkam kesen muhtelif örnekler gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, adaleti arayan arkadaşlara keyifle göndereceğiz" dedi. G.Saray'da Erden Timur'un açıklamalarına ise, "Adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup, haklı olmaktan çok daha önemlidir. Sanki olay yerinde bir şey var. Katil arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz tanımlamalar bulunuyor" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Penaltının linkini göndereceğiz!
Fenerbahçe başkan vekili Erol Bilecik, maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Verilmeyen penaltı pozisyonuyla ilgili, "Hafta başında adalet peşinde koşan ve ahkam kesen muhtelif örnekler gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, adaleti arayan arkadaşlara keyifle göndereceğiz" dedi. G.Saray'da Erden Timur'un açıklamalarına ise, "Adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup, haklı olmaktan çok daha önemlidir. Sanki olay yerinde bir şey var. Katil arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz tanımlamalar bulunuyor" yanıtını verdi.
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