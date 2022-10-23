Jorge Jesus galibiyeti böyle yorumladı: Avrupa seviyesinde

Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, oyundan memnun olduğunu söyledi. "Takım çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı. Türkiye Ligi zor bir lig. Çok kaliteli bir lig ve bu kalitesiyle beni şaşırttı" diyen Portekizli hoca taraftara da methiye dizdi: Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük.Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, oyundan memnun olduğunu söyledi. "Kazanamasaydık yazık olacaktı" diyen Portekizli çalıştırıcı "3 puanı hak edecek bir performas gösterdik. Şanssızlıklar yaşadık. Daha farklı da kazanabilirdik" dedi ve ekledi: "Kazanamasaydık çok yazık olurdu. Takım olarak iyi mücadele ettik ve karşılığını da aldık..." Sarı lacivertli teknik adam önemli olanın bu performansı devam ettirmek olduğunun da altını çizdi. Hemen Avrupa'da Rennes maçına odaklanacaklarını dile getirdi.