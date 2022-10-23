FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Bunu yapabilecek en iyi takımdı aslında Başakşehir. Sadece bir kez ofsayttan kaçıp pozisyon buldular, onda da Traore kendi sahasından çıktı. Herkes akıl veriyor, antrenman – dril tarif ediyor ama ligin taktik disiplini, pas yüzdesi, oyun aklı en yüksek takımı Başakşehir bile burada gedik açamıyordu.