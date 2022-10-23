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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Rossi'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 07:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - VAR ODASI!

Son bir haftadır VAR ODASI konuşuluyor. Yok efendim şöyle oluyor, böyle olacak diye… Lakin Ömer Ali'nin pozisyonu örnek olacak cinsten! Hakem görmüyor, VAR hakemleri ise iplemiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Haklı oldukları durumu savunurken bile sarı kart gören Fenerbahçeli oyuncular var. Buna rağmen hakemler yollarına doğruyu yapmışçasına devam ediyor. Zorbay Küçük benim beklentim olan hakemlerden birisiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Ama "ne olduysa" kötü bir hakem oluverdi. Fenerbahçe'yi açık açık doğramaya çalıştı. Bakalım Erden Timur konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin en önemli özelliği bence güç, kuvvet ve dayanıklılık… 80. dakikadan sonra dahi inanılmaz bir pres yapıyorlar. Kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu grubu… Aslında en önemli de bu. Sonuna kadar savaşmanın değeri hiçbir şeyde yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Ligin en çok gol atanı, ligin en az gol yiyenine karşı az gol atarak kazanmayı bildi. Başakşehir takımı öyle kolay mağlup edilecek bir takım değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Gol atılması için her şeyi deneyen sarı-lacivertliler, bu kez Rossi'nin uzaktan şutuyla galip gelmeyi bildiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Rossi'yi oyuna alıp skoru değiştiren teknik direktör Jorge Jesus övgünün en çoğunu hak ediyor. Altay Bayındır'ın kurtarışı, Rossi'nin golü kadar değerliydi. Artık Altay'ın da toparlaması gerekiyor. Kötü kalecinin takımının şampiyonluk şansı çok az. Bu açıdan onun toparlanması önemli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Sonuç olarak Jesus'un atan takımı, Emre'nin az yiyen takımını neredeyse pozisyon vermeden yenmeyi başardı. Zorluk derecesi yüksek maçların kazanılması, Fenerbahçe'nin gücünü fazlasıyla gösteriyor. Harika bir sezon finali bizleri bekliyor diyebiliriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - KAZANMAK KADAR ÖNEMLİ

Ligin zirve mücadelesinin, tam bir bilek güreşine döndüğü, tadından yenmeyecek bir maç izledik. Pozisyon sayısının az olduğuna bakmayın, zaten iki takımın kurgusu da tedbirleri aşmak üzerineydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Maç boyunca ikililer izledik. Deniz Türüç, Crespo'nun, Hasan Ali İrfan Can'ın, Serdar Gürler; Ferdi'nin, Gustavo Henrique; Okaka'nın ikizleriydi. Görev emirlerinde; bunlar kontrollü oynamasın yazılmış.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Dolayısı ile pozisyon bulmak, ekmeği aslanın ağzından almak gibiydi. Maç öncesinin tartışmaları yine aynı… "Rakibin Fenerbahçe'ye gol atması için ne yapması lazım, öne çıkan defansın zaaflarından nasıl yararlanılır" konulu, "çok bilinenli" görüşler vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Bunu yapabilecek en iyi takımdı aslında Başakşehir. Sadece bir kez ofsayttan kaçıp pozisyon buldular, onda da Traore kendi sahasından çıktı. Herkes akıl veriyor, antrenman – dril tarif ediyor ama ligin taktik disiplini, pas yüzdesi, oyun aklı en yüksek takımı Başakşehir bile burada gedik açamıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Emre Mor, Pedro ve Rossi hamlesi, artık Başakşehir ceza alanına yıkılan oyunda, Jesus'un "Bire bir" oyun tercihiydi. Yerleşmiş – kalabalık defans üstüne adam eksilterek, direkt koşularla gidecek oyun profiline döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Hemen de cevap aldı beklentilerinden. Bir anda kurgusunda dengesizlikler doğdu Başakşehir'in. Boş alanlar oldu ve Rossi'nin mükemmel şutu geldi. Kazanmak kadar, önemli bir gövde gösterisiydi bu. Rakibi iki – üç şutta bırakıp, taktik disiplinden uzaklaşmadan, sabırla aradılar golü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Kadıköy'ü yeniden "cehennem" yapan bir atmosfer yarattılar taraftarlarıyla. Hak edilmiş galibiyetler ve puanlarla hükmediyorlar sezona. Helal olsun…

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