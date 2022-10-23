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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler, ligde 29 gol attı ve attığı gollerin dakika aralığı dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 09:27
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık üstünlükle galip ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Diego Rossi 84. dakikada Kanarya'nın galibiyet golünü attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe, bu galibiyetle liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Sarı-lacivertliler, maçların son bölümünde attığı gollerle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Kanarya, ligde şu ana kadar en çok 76 ile 90. dakikalar arasında fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Sarı-lacivertliler, söz konusu dakika aralıklarında ise 8 gol buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Jorge Jesus'un öğrencileri 31 ile 45. dakikalar arasında da 6 gol buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

İşte Fenerbahçe'nin en çok gol attığı dakika aralıkları:

0-15: 4 gol

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

16-30: 5 gol

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

31-45: 6 gol

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