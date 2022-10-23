FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya o dakikalarda durdurulamıyor! Dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık üstünlükle galip ayrıldı.
Karşılaşmaya sonradan dahil olan Diego Rossi 84. dakikada Kanarya'nın galibiyet golünü attı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle liderliğe yükseldi.
Sarı-lacivertliler, maçların son bölümünde attığı gollerle dikkat çekiyor.
Kanarya, ligde şu ana kadar en çok 76 ile 90. dakikalar arasında fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dakika aralıklarında ise 8 gol buldu.
Jorge Jesus'un öğrencileri 31 ile 45. dakikalar arasında da 6 gol buldu.
46-60: 3 gol
61-75: 3 gol
76-90: 8 gol