FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Süper Lig'de istikrarlı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, son olarak sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı.
Süper Lig'de istikrarlı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, son olarak sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 23'e yükseltti.
Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'la önemli bir seri yakalayan Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği golcü performans ile dikkat çekerken Avrupa devleriyle de yarış halinde...
Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında dev kulüplerin arasına girmeyi başardı.
Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 29 gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler; Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ardından dördüncü en golcü takım oldu.
Bu sezon başında Erling Haaland'ı kadrosunda katan Manchester City, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 36 atarak listenin zirvesinde yer alırken, onu 11 maçta 32 gol ile Bayern Münih ve 12 maçta 32 gol ile Paris Saint Germain takip etti.
Manchester City, Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in arkasında listeye dördüncü sıradan giren Fenerbahçe; İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İtalya'dan ise Milan, Inter, Napoli ve Juventus gibi takımları geride bırakmayı başardı.
Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 10 lig maçının 8'inde forma giyen Enner Valencia'nın da performansı dikkat çekici...
Ekvadorlu futbolcu, bu maçlarda 10 gol 3 asistlik katkı sağlayarak takımın golcü performansında oldukça önemli bir rol oynadı.
Ekvadorlu futbolcu, bu maçlarda 10 gol 3 asistlik katkı sağlayarak takımın golcü performansında oldukça önemli bir rol oynadı.