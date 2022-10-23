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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki maçlarının geneli gollü geçen sarı-lacivertlilerin istatistikleri, Avrupa devleriyle yarışıyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 14:31
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Süper Lig'de istikrarlı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, son olarak sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 23'e yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Teknik direktör Jorge Jesus'la önemli bir seri yakalayan Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği golcü performans ile dikkat çekerken Avrupa devleriyle de yarış halinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında dev kulüplerin arasına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 29 gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler; Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ardından dördüncü en golcü takım oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Bu sezon başında Erling Haaland'ı kadrosunda katan Manchester City, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 36 atarak listenin zirvesinde yer alırken, onu 11 maçta 32 gol ile Bayern Münih ve 12 maçta 32 gol ile Paris Saint Germain takip etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Manchester City, Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in arkasında listeye dördüncü sıradan giren Fenerbahçe; İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İtalya'dan ise Milan, Inter, Napoli ve Juventus gibi takımları geride bırakmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bayern Münih, PSG ve Manchester City'le yarışıyor!

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 10 lig maçının 8'inde forma giyen Enner Valencia'nın da performansı dikkat çekici...

Ekvadorlu futbolcu, bu maçlarda 10 gol 3 asistlik katkı sağlayarak takımın golcü performansında oldukça önemli bir rol oynadı.

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