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Alkışlar Altay’a

Jesus’un çağrısı karşılıksız kalmadı. F.Bahçeli taraftarlar maç öncesinde Altay’a sevgi gösterisinde bulundular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Alkışlar Altay’a

Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir karşılaşması öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldular. Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, sarı lacivertli futbolseverlere destek çağrısında bulunmuştu. Fenerbahçeliler de bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Mücadele öncesinde başarılı file bekçsine sevgi gösterisinde bulunuldu. 24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

UZATMADA SÜPER KURTARIŞ
Altay 3 puanda çok büyük rol oynadı. 90+4'te kalesine gelen topu süper bir refleksle çelen başarılı kaleci zaferde önemli rol oynadı. Altay maç sonrası "Kazanmayı hak ettik. İnşallah böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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