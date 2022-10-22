Kadıköy'de liderlik düellosu! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde bir maç eksiğiyle averajla ikinci sırada yer alıyor. Kadıköy'de 7 maçtır (lig+UEFA) rakiplerine puan vermeyen sarılacivertliler, Başakşehir'i de seriye ekleyerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.



FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi



Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Biglia, Deniz, Mahmut, Berkay, Serdar, Traore



ZIT KUTUPLARIN KAPIŞMASI

Başakşehir'de de hedef aynı... Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan (6G/2B/1M) toplayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de kazanması halinde 'lider' olacak... Fenerbahçe geride kalan 9 karşılaşmada 28 gol atarken, maç başına 3.1 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir ise oynadığı 9 maçta toplamda 3 gol yedi. 7 müsabakada kalesini kapattı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir sahasında 2-0, Kadıköy'de ise 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.



FENER'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Üç oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde haftaya perşembe akşamı oynanacak Rennes maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.



29'UNCU RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 28 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 39 gol atarken, Başakşehir 32 kez fileleri havalandırdı.



7 MAÇTIR ÇIKIŞ YOK!..

Fenerbahçe sahasında oynadığı son 7 karşılaşmayı kazandı. Süper Lig'de sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Kayserispor'u 2-0, Alanyaspor'u 5-0, Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1, AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. 7 maçta 24 gol atan Kanarya, kalesinde ise 8 gol gördü.



37 NET POZİSYON

Kanarya hücumda bu sezon çok farklı... 9 maçta 37 kez net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, 28 gol buldu. Maç başına 3.1 gol ve 19.5 gol beklentisi ile ligin bu alanda açık ara en iyisi...



NDAYISHIMIYE CEZALI

Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli ismi Youssouf Ndayishimiye sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Stoperde onun yerine bu akşam 36 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun görev yapması bekleniyor.



TRİBÜNLER YİNE FULL

Medipol Başakşehir için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Ülker Stadı'nda tribünler bu sezon 12. maçta da dolu olacak... Taraftarların, Jorge Jesus'un çağrısına uyarak kaleci Altay Bayındır'ı maç öncesi tribünlere davet edip, moral vermesi bekleniyor.