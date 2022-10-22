Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi, sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, takımına seslendi. Son zamanlarda yediği goller nedeniyle sıkça eleştirilen Altay Bayındır'ın arkasında duran Jesus, işte bu sözleri sarf etti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:04
Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Fenerbahçe'de son maçlarda en fazla konuşulan isimlerden olan kaleci Altay Bayındır'a en büyük destekçi teknik direktör Jorge Jesus oluyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Özellikle deplasmandaki son Ankaragücü maçı sonrası bugün Kadıköy'de yapılacak Başakşehir mücadelesi için Altay'a destek bekleyen Jesus, kaptanına ve kalecisine sonuna kadar güveniyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Hatta 2 hafta önce Karagümrük maçında gollerden sonra kendisine giden savunma oyuncularına maç içinde kızan Portekizli çalıştırıcı daha sonra toplantılarda bu duruma açıklık getirdi.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Milliyet'in haberine göre Jesus, takıma yönelik konuşmasında goller yenirken esas olarak savunma arkasına atılan toplarda tüm takımın hata yaptığını bu nedenle atılan gollerden sonra Altay'a gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Takımın oyun tarzı nedeniyle savunma arkasında boşluklar olabiliyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Defans çizgisi önde kurulduğu için savunma arkasına sarkan toplarda rakip kalecilerle karşı karşıya kalıyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Bu yüzden Jorge Jesus, Altay Bayındır'dan ziyade öncelikli olarak hatanın takımda olduğunu vurguluyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Altay'la da sık sık görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcı, genç öğrencisine moralini bozmamasını ve çok yetenekli olduğunu söylüyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

GEÇMİŞ ÖRNEKLER
Jesus, daha önce görev yaptığı Benfica, Sporting ve Flamengo takımlarında da kalecilerin benzer sıkıntıları yaşadığını, bu nedenle yenilen gollerde kendini suçlamaması gerektiğini Altay'a iletiyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Fenerbahçe'nin hocası, bireysellikten daha çok kazanırken de kaybederken de takım vurgusunun öne çıkması gerektiğine inanıyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

GÖZLER BELÖZOĞLU'DA
Bu sezon Başakşehir ile hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde çok başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye ve Jorge Jesus'a rakip oluyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Genç teknik adam, Jorge Jesus ilk kez karşılaşacak. Belözoğlu, Başakşehir ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı deplasmanda yenerken, Galatasaray deplasmanından da beraberlik çıkarmıştı.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Aynı zamanda Fenerbahçe'de daha önce kaptanlık, teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Belözoğlu, Kadıköy'de taraftarlar tarafından da çok seviliyor.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Fenerbahçe Başakşehir, 22 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Müsabaka, Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati 20.00.

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