Jorge Jesus'tan takımına Altay Bayındır sözleri! 'Hata hepinizin'

Fenerbahçe'de son maçlarda en fazla konuşulan isimlerden olan kaleci Altay Bayındır'a en büyük destekçi teknik direktör Jorge Jesus oluyor.
Fenerbahçe'de son maçlarda en fazla konuşulan isimlerden olan kaleci Altay Bayındır'a en büyük destekçi teknik direktör Jorge Jesus oluyor.
Özellikle deplasmandaki son Ankaragücü maçı sonrası bugün Kadıköy'de yapılacak Başakşehir mücadelesi için Altay'a destek bekleyen Jesus, kaptanına ve kalecisine sonuna kadar güveniyor.
Hatta 2 hafta önce Karagümrük maçında gollerden sonra kendisine giden savunma oyuncularına maç içinde kızan Portekizli çalıştırıcı daha sonra toplantılarda bu duruma açıklık getirdi.
Milliyet'in haberine göre Jesus, takıma yönelik konuşmasında goller yenirken esas olarak savunma arkasına atılan toplarda tüm takımın hata yaptığını bu nedenle atılan gollerden sonra Altay'a gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.
Takımın oyun tarzı nedeniyle savunma arkasında boşluklar olabiliyor.
Defans çizgisi önde kurulduğu için savunma arkasına sarkan toplarda rakip kalecilerle karşı karşıya kalıyor.
Bu yüzden Jorge Jesus, Altay Bayındır'dan ziyade öncelikli olarak hatanın takımda olduğunu vurguluyor.
Altay'la da sık sık görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcı, genç öğrencisine moralini bozmamasını ve çok yetenekli olduğunu söylüyor.
GEÇMİŞ ÖRNEKLER
Jesus, daha önce görev yaptığı Benfica, Sporting ve Flamengo takımlarında da kalecilerin benzer sıkıntıları yaşadığını, bu nedenle yenilen gollerde kendini suçlamaması gerektiğini Altay'a iletiyor.
Fenerbahçe'nin hocası, bireysellikten daha çok kazanırken de kaybederken de takım vurgusunun öne çıkması gerektiğine inanıyor.
GÖZLER BELÖZOĞLU'DA
Bu sezon Başakşehir ile hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde çok başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye ve Jorge Jesus'a rakip oluyor.
Genç teknik adam, Jorge Jesus ilk kez karşılaşacak. Belözoğlu, Başakşehir ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı deplasmanda yenerken, Galatasaray deplasmanından da beraberlik çıkarmıştı.
Aynı zamanda Fenerbahçe'de daha önce kaptanlık, teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Belözoğlu, Kadıköy'de taraftarlar tarafından da çok seviliyor.
Fenerbahçe Başakşehir, 22 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Müsabaka, Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati 20.00.