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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir ile zirve mücadelesi verecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Maç, iyi ve dengeli bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım. Bence ligin en iyi 5 takımından biri. Şampiyonluk hırsıyla oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım daha iyi olan ve kazanan taraf Fenerbahçe olur." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 19:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 19:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri;

Başakşehir'in zorlu bir rakip olduğuna değinen Jesus, "Maç, iyi ve dengeli bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım. Bence ligin en iyi 5 takımından biri. Şampiyonluk hırsıyla oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım daha iyi olan ve kazanan taraf Fenerbahçe olur." dedi.

"OYUNUMUZU DEĞİŞTİRMİYORUZ"

Oyun anlayışında değişiklik olmayacağını söyleyen Jesus, "Biz rakibimiz kim olursa olsun oyun anlayışımızı değiştirmiyoruz. Rakibimizin baskı altında da kaliteli top oynayan bir takım olduğunu biliyoruz. Bugün rakibimizin topa önceki maçlardaki kadar sahip olmamasını sağlayacağız." dedi.

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