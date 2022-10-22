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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma sonrası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Takım bugün sadece savaşmadı, çok da ne yaptığını bilen bir takım görünümündeydi." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 22:41
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un galibiyet sözleri;

Jorge Jesus: Takım bugün sadece savaşmadı, çok da ne yaptığını bilen bir takım görünümündeydi. Kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Ama Fenerbahçe bugün sahada çok özgüvenliydi. Savunmada da çok iyiydik. Bugün her seviyede rakibimizden üstündük. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bu takıma karşı kazanmak kolay değil." dedi.

"TARAFTARI TEBRİK EDİYORUM"

Taraftar desteğine değinen Jesus, "Büyük takımları büyük yapan şey taraftarlarıdır. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Onları tebrik ediyorum, bugün galip gelmemizde çok yardımcı oldular. Altay'ın son dakikada kurtardığı top bize galibiyeti getirdi. Taraftar ona sevgi göstermeli. O her şeyi hak ediyor. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre, oyuncular hata yaptığında da , kötü formda olduklarında da onların yanında olmalı taraftarlar. Bu bir konsol oyunu değil çünkü." ifadelerini kullandı.

JESUS'TAN SÖZLEŞME CEVABI

Jorge Jesus: "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu, benim için konuşulacak bir şey değil." dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Avrupa sınavına çıkacak olan Jesus, Rennes maçını hakkında konuştu. Jesus, "Perşembe günü Avrupa Ligi maçını oynayacağız. Bana göre grubun en güçlü takımı. Biz hedefimize ulaştık, gruptan çıktık. Ama bir sonraki hedefimiz, birinci olarak gruptan çıkmak. Kiev ve Rennes maçımız var. Kazanmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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