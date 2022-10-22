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Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe - Başakşehir maçı için heyecan dorukta. 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si ve Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i Ülker Stadyumu'nda galibiyet arayacak. Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 20:30
Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI

Fenerbahçe ve Başakşehir Süper Lig'in 11. haftasında, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan, Crespo, Valencia, Batshuayi

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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