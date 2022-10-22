Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI

Fenerbahçe ve Başakşehir Süper Lig'in 11. haftasında, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan, Crespo, Valencia, Batshuayi
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.