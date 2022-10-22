Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek. 11. hafta maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:20
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

👉Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉Spor Toto Süper Lig canlı puan durumu için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, zorlu 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Biglia, Deniz, Mahmut, Berkay, Serdar, Traore

TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe, maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oyunculuk için eğitim ve tip şart mı? Didem Balçın tartışmaya son noktayı koydu!
2002 Dünya Kupası’nı müzesine götüren Brezilya başarısını 20 yıl sonra tekrarlamak istiyor! Dev kadro şimdi ne yapıyor?
Buruk'tan Icardi'ye son uyarı!
Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan 'şampiyonluk' istatistiği! O maçları alırsa...
F.Bahçe Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı!
Kahvenin sporcu performansındaki önemi ne?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? F.Bahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:11
Montpellier - Lyon maçı saat kaçta? Montpellier - Lyon maçı saat kaçta? 14:05
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı 13:58
Chelsea - Manchester United maçı saat kaçta? Chelsea - Manchester United maçı saat kaçta? 13:56
Manchester City - Brighton maçı saat kaçta? Manchester City - Brighton maçı saat kaçta? 13:52
Everton - Crystal Palace maçı saat kaçta? Everton - Crystal Palace maçı saat kaçta? 13:48
Daha Eski
Nottingham Forest - Liverpool maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı saat kaçta? 13:40
Trabzonspor'dan 13 transfer Trabzonspor'dan 13 transfer 13:32
Milli Takım'a dönüyor mu? İngilizler duyurdu! Milli Takım'a dönüyor mu? İngilizler duyurdu! 13:18
Messi açıkladı! Milli takımı bırakacak mı? Messi açıkladı! Milli takımı bırakacak mı? 13:07
Jesus'tan 'şampiyonluk' istatistiği! O maçları alırsa... Jesus'tan 'şampiyonluk' istatistiği! O maçları alırsa... 12:45
G.Saray'ın eski hocasından önemli başarı G.Saray'ın eski hocasından önemli başarı 12:15