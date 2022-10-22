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Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Başakşehir ile Ülker Stadı'nda önemli bir maça çıkacak. Bu maç öncesi Jorge Jesus ve öğrencilerine dair önemli bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yakaladığı rakamların 'şampiyonluk' rakamları olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 12:45
Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı dikkat çekti.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finalleri öncesi verilecek araya kadar olan 4 maçını kazanırsa 13 maçta 32 puan toplamış olacak.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

ŞAMPİYONLUĞU HABERCİSİ
En son 2013/14 sezonunda Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde bunu başarmış olan Fenerbahçe o sezon şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Sarı lacivertliler ligde sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor, Giresunspor ve Sivasspor ile oynayacak.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Takvim'in derlediği habere göre Jesus'un talebeleri, bu dört maçı da kazanması durumunda toplamda 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Hem puan hem de psikolojik olarak ciddi bir avantajın da sahibi olacak.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe 2005/06 sezonunda Christoph Daum yönetiminde 13 maçta 35 puan toplamıştı.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Jesus'un Fenerbahçesi 4'te 4 yaparsa bu sezondan sonra en fazla puan alınan sezon olan 2013/14 sezonundaki 32 puanı egale etmiş olacak.

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

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2021-22: 23 puan
2020-21: 23 puan

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

2019-20: 22 puan
2018-10: 13 puan

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

2017-18: 23 puan
2016-17: 25 puan

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

2015-16: 30 puan
2014-15: 27 puan

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

2013-14: 32 puan
2012-13: 23 puan

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

2011-12: 28 puan
2010-11: 24 puan

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

2009-10: 31 puan
2008-09: 23 puan

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