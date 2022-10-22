Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 'şampiyonluk' istatistiği ortaya çıktı!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı dikkat çekti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı dikkat çekti.
Fenerbahçe, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finalleri öncesi verilecek araya kadar olan 4 maçını kazanırsa 13 maçta 32 puan toplamış olacak.
ŞAMPİYONLUĞU HABERCİSİ
En son 2013/14 sezonunda Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde bunu başarmış olan Fenerbahçe o sezon şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Sarı lacivertliler ligde sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor, Giresunspor ve Sivasspor ile oynayacak.
Takvim'in derlediği habere göre Jesus'un talebeleri, bu dört maçı da kazanması durumunda toplamda 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak.
Hem puan hem de psikolojik olarak ciddi bir avantajın da sahibi olacak.
Fenerbahçe 2005/06 sezonunda Christoph Daum yönetiminde 13 maçta 35 puan toplamıştı.
Jesus'un Fenerbahçesi 4'te 4 yaparsa bu sezondan sonra en fazla puan alınan sezon olan 2013/14 sezonundaki 32 puanı egale etmiş olacak.
İŞTE F.BHAÇE'NİN İLK 13 HAFTA PERFORMANSLARI
2021-22: 23 puan
2020-21: 23 puan
2019-20: 22 puan
2018-10: 13 puan
2017-18: 23 puan
2016-17: 25 puan
2015-16: 30 puan
2014-15: 27 puan
2013-14: 32 puan
2012-13: 23 puan
2011-12: 28 puan
2010-11: 24 puan
2009-10: 31 puan
2008-09: 23 puan
2007-08: 25 puan
2006-07: 27 puan
2005-06: 35 puan