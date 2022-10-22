Altay Bayındır Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu! "Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor"

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin deneyimli kalecisi Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Bayındır, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Maç eksiğimiz olmasına rağmen lider durumdayız. Bu şekilde devam etmek için çalışacağız. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var. O maçı da en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. Böyle maçlardan alınan 3 puanlar değerlidir. Bu haftayı bu akşam kapatıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız" diye konuştu.



"BAZEN İŞLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİTMİYOR"

Fenerbahçe taraftarının Fatih Karagümrük maçında kendisi için yaptığı olumsuz tezahüratlardan etkilenmediğini belirten milli kaleci, "Hiçbir şekilde bana olumlu ya da olumsuz yansıması olmadı. Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ben geçen hafta Ankaragücü maçından sonra da söyledim. Avrupa Ligi'ndeki pozisyonu penaltı olarak görmüyorum çünkü topa değmiştim. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadık. Futbolda böyle durumlar olabilir. Bir oyuncu pas hatası yaptığı zaman morali bozuluyor, bir de ona yüklenmek iyice moralini bozuyor, güçlü bir mantalitesi yoksa. Biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir takım olduk. İnşallah bu şekilde de devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"MENAJERLERİMİZ, SÖZLEŞME KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORLARDIR"

Haziran 2023'te bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Altay Bayındır şu şekilde cevap verdi:

"Bu tarz konular, futbolcuların konuları değil. Menajerlerimiz var bu konularla ilgilenen. Onlar görüşüyorlardır. Kritik bir dönemdeyiz, yoğun bir programımız var. İşimize odaklandık. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz."

Altay Bayındır kendisi için tribünlerde açılan pankart ile alakalı ise "Destek amaçlı güzel bir pankart açılmıştı. Ben de maç sonunda gittim, teşekkürlerimi sundum. Pozitif anlamda destek gördüğümüzde biz de pozitif anlamda motive oluyoruz" şeklinde konuştu.



"BİR GALİBİYET İLE ŞAMPİYON OLUNMUYOR"

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran Bayındır, "Bir galibiyet ile şampiyon olunmuyor. Bir mağlubiyette de şampiyonluk gitmiyor. Her maça final maçıymış gibi odaklanmak önemli. Hocamız da bizi bu doğrultuda hazırlıyor. Bizler, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışarak devam edeceğiz" dedi.



"KURTARIRSIN, KURTARIRSIN, BİR HATA OLUR SONRA SIKINTI ÇIKAR"

Kaleci pozisyonunun çok odaklanılması gereken bir mevkii olduğunu belirten Altay Bayındır, "Kalecilik böyledir. Kurtarırsın, kurtarırsın, bir hata olur sonra sıkıntı çıkar. Çok odaklanılması bir pozisyonda oynuyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bir sabırsızlık ve şampiyon olma isteği var. Bir bütün olarak mücadele edersek başarı gelir. Olumlu ya da olumsuz biten maçın ardından pozitif devam etmemiz gerekir çünkü bazı insanların kırılgan yanları olabiliyor sağlam kalmaya çalışsa da. Bizler de insanız. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.