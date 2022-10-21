Haberler Fenerbahçe Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas için İngiltere'de de işler yolunda gitmedi. Yunan futbolcu için iki sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 13:06
Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Fenerbahçe'de istenilen performans ortaya koyamayan ve Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte kadroda düşünülmeyen Dimitris Pelkas, İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmuştu.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Hull City'de de verimli olamayan Pelkas'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrılacağı ve yeni adresinin netleşeceği ifade ediliyor.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

YENİ ROTASI BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Pelkas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği iddia edildi.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Akşam'ın haberine göre Pelkas'ın, sözleşmesinin sona ermesinden sonra Süper Lig'de kalması veya Rusya'dan bir takıma gitmesi bekleniyor.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Yunan futbolcu Pelkas için Rus ekiplerinden Dinamo Moskova ve Rubin Kazan'ın yakından ilgilendiği oyuncunun menajeri ile irtibatta olduğu iddia edildi.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Fenerbahçe ile sözleşmesi uzatılmaması durumunda 28 yaşındaki futbolcuya transfer tekliflerini iletecekleri ileri sürüldü.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

HULL CİTY'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon Hull City ile 7 maçta forma giyen Dimitris Pelkas 1 gol atabildi. Yunan futbolcu Hull City forması altında 392 dakika sahada kalabildi.

Pelkas'a 2 sürpriz talip!

Fenerbahçe'de toplamda 55 maçta forma giyen Pelkas, 13 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülüyor.

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